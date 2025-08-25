Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados

Los guerrilleros represaliados por el franquismo José Galán Núñez (Dereito) y Manuel Ramiro Souto (Souto) ya descansan eternamente en su casa, la parroquia de Almeiras, en Culleredo. En un acto de homenaje en el Concello, los familiares y vecinos pudieron reunirse para dedicarse unas últimas palabras de cariño a ambos. Los restos fueron enterrados a las 13.30 horas en el cementerio de Almeiras.

Los restos de José Galán Núñez e Manuel Ramiro Souto fueron exhumados el pasado agosto de 2024, en la parroquia de Visantoña, en Mesía, en una excavación llevada a cabo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ambos guerrilleros fueron abatidos por la Guardia Civil el 22 de junio 1952 en la misma parroquia mientras estaban escondidos, según confirman las investigaciones llevadas a cabo por historiadores y voluntarios de la asociación. Los cuerpos fueron encontrados en una caja común, enterrada en la parte posterior de la iglesia de Visantoña, junto con proyectiles del mismo calibre, 9 mm. Los análisis posteriores indicaron que las lesiones de ambos cuerpos coinciden con las autopsias de la causa militar.

Además de los cuerpos, durante el acto también se hizo entrega de los objetos con los que fueron enterrados, así como un informe del caso y la investigación que había llevado a los historiadores, arqueólogos y técnicos sobre ellos. Las botas que llevaban cuando fueron sepultados se exhibieron ante sus fotografías. "Estas botas deberían ser el símbolo de la lucha del pueblo gallego hacia su libertad", destacó el representante de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que añadió: "Estas botas deberías estar expuestas en una vitrina en el Parlamento gallego".

En su intervención Silva describió la memoria histórica como una "conversación callada". "Estamos en 2025, han pasado 50 años de la muerte del dictador y aquí falta muchísima gente", expresó el representante. Silva enfatizó la importancia de este tipo de actos de conmemoración para recordarle a las generaciones más jóvenes lo que les ocurrió a aquellos que lucharon por la democracia y enseñarles que esta no surge por "generación espontánea".

Durante el acto de esta mañana intervinieron el alcalde del municipio, Juan Ramón Rioboo, su homólogo de Mesía, Mariano Iglesias, así como representantes de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y descendientes de los represaliados.

Alberto Gómez, el sobrino de José Galán, recordó en su intervención, visiblemente emocionado, las historias que su abuela y su madre, Lola, le habían contado sobre su tío. Describió cómo Pepe, como lo llamaban en la familia, era una persona "buena, sensible e inteligente", que disfrutaba con la lectura. Gómez describió cómo su abuela subía a los montes a buscar a su hijo, y cuando volvía a casa, apenas podía confirmar que lo había visto, en un ejercicio de discreción extrema, por miedo a lo que le pudieran hacer. "Hoy Pepe descansa contigo para siempre", dijo refiriéndose a su abuela. El sobrino del represaliado agradeció la implicación los vecinos, familiares y la asociación. "Hoy termina un capítulo de nuestra historia familiar, una historia que, estando presente durante muchos años, faltaba un cierre", dijo.

"A todas esas personas que durante más de 70 años tuvieron la chimenea encendida para que la historia no se vuelva a repetir y que en los días de exhumación nos vinieran y nos contaran", dijo Teresa Ramiron, sobrina de Manuel Ramiro Souto, sobre los vecinos de Visantoña. Ramiro recordó cómo en los días de la exhumación los vecinos de la parroquia les narraron lo sucedido. "Fue una sensación como si se sintiesen gratamente liberados al poder contarnos un secreto un largo tiempo escondido". La sobrina también quiso recordar a su familiar con unos versos en el momento de la entrega, mientras portaba una bandera republicana.

Las cajas con sus restos fueron envueltos con una bandera de Galicia y enterrados junto con una rosa roja con una bandera republicana. El acto cerró con una actuación de Bea a de Estrela, que interpretó Alborada dos nomes sen medo, y una rendición del himno gallego.