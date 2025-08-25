Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo

En Arteixo, los chiringuitos siguen resistiendo al calendario. Aunque agosto se despide, la temporada continúa viva: muchos de estos locales mantienen las puertas abiertas hasta septiembre e incluso octubre.

Música de fondo, bebida en mano y puestas de sol frente al mar convierten a estos establecimientos en la segunda casa de vecinos y turistas, que encuentran en la costa arteixana uno de los refugios estivales más concurridos de la comarca.

La Parada

Vista de La Parada. / German Barreiros/ Roller Agencia

«Tenemos un ambiente muy familiar y tranquilo, la gente viene aquí a desconectar», asegura Daniel Medina, dueño del chiringuito La Parada, situado a pie de playa en Valcovo desde la pandemia. Se trata de un local con unas vistas privilegiadas que destaca por su música y conciertos en vivo.

Daniel, de La Parada. / German Barreiros/Roller Agencia

«Somos esencialmente rockeros», señala el gerente, que afirma que cada vez acuden más personas al chiringuito sin haber pisado antes la arena. Medina añade que el local ofrece servicio de restaurante con hamburguesas, tapas y opciones veganas, «aptas para todos».

RepiBeach

Vista de RepiBeach. / German Barreiros/ Roller Agencia

Antonio Fernández, responsable de RepiBeach, en la playa de Repibelo, es uno de los más veteranos de Arteixo. «Llevo desde 2005 montando chiringuitos por la costa del municipio, porque las playas son una pasada», sostiene. Con este local cumple ya cuatro años.

Equipo de RepiBeach. / German Barreiros/ Roller Agencia

«Arteixo va para arriba, y eso se nota», asegura Fernández, que suele abrir de mayo a finales de septiembre. «La puesta de sol manda, y nos dejamos llevar por ella», dice el gerente de RepiBeach, que ofrece actuaciones de DJs los fines de semana, además de churrasco los sábados.

A Cheminea

Vista de A Cheminea. / German Barreiros/ Roller Agencia

A Cheminea, en el arenal de Sabón, también apuesta por churrascadas y sardiñadas los fines de semana, además de pizzas, bocadillos y tostas durante toda la semana. Yolanda, su responsable, subraya que el chiringuito destaca por la accesibilidad. «Muchas veces es complicado acceder a algunos locales para personas con movilidad reducida o discapacidad, y en este sentido ofrecemos todas las comodidades», asegura.

Yolanda, de A Cheminea. / German Barreiros/ Roller Agencia

A Cheminea se caracteriza por ser un punto de encuentro para familias que disfrutan de pasar el día en la playa. «Como arteixana, me di cuenta de que hacía falta una opción más allá de tomarse una cerveza, un lugar en el que la gente pueda desayunar o tomar un café», señala.

O Portiño La Tita Rivera

Vista de O Portiño La Tita Rivera. / German Barreiros/ Roller Agencia

La pandemia fue, en la mayoría de los casos, un antes y un después para el turismo de chiringuitos en Arteixo. O Portiño La Tita Rivera se suma a la lista de locales a pie de playa que abrieron después del confinamiento. «Preparamos unos cuatro conciertos al año, y la mayoría con artistas de renombre en Galicia, aunque también vienen grupos de otras partes de España», afirma el responsable, Carlos Vázquez, que explica que el cierre depende de la luz del sol.

«Solo cerramos los lunes y martes en invierno; este es un chiringuito de todo el año», sostiene. Aunque su principal clientela son los vecinos de San Pedro de Visma por la proximidad, este verano han notado un «gran aumento de turistas».

La Duna Beach Club

Vista de La Duna Beach Club. / German Barreiros/ Roller Agencia

La Duna Beach Club es la mejor opción para los surfistas. Nació como escuela de surf y, poco a poco, fue sumando actividades como yoga, vóley y eventos deportivos hasta convertirse en chiringuito con vistas al mar. «Servimos desde copas hasta cerveza, zumos, tinto de verano y nuestros famosos mojitos», indica el gerente, César Mañana. El local organiza con frecuencia sesiones de DJs, conciertos en directo y fiestas temáticas.

Equipo de La Duna Beach Club. / German Barreiros/ Roller Agencia

Además de churrascadas y alguna mariscada los fines de semana, La Duna destaca por sus hamburguesas, con las que lograron un Solete hace un par de años. «Ahora en septiembre cerraremos antes, pero todavía queda mucha actividad hasta octubre», señala el dueño de La Duna Beach Club.