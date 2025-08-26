Actividad en Sada para implicar a la infancia en el diseño urbano
Sada acogerá la próxima semana la actividad A vila de mañá. Se trata de un programa educativo y de divulgación dirigido por la arquitecta Sandra González e inspirado en La ciudad de los niños de Francesco Tonucci con el objetivo de involucrar a los pequeños en la transformación del espacio urbano.
La actividad, gratuita, se celebrará entre los días 1 y 5 de septiembre y está dirigida a mayores de cinco años. El Concello de Sada explica que la finalidad de esta actividad es «promover el conocimiento del patrimonio de Sada a través de distintos juegos populares».
El programa se desarrollará en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, en la Rúa Bergondo y la plaza de Correos. El Ayuntamiento explica que con esta actividad busca también facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Subraya que se trata de una iniciativa totalmente gratuita pero que, por cuestiones de organización, resulta necesario inscribirse previamente a través de la página web del Ayuntamiento.
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca de A Coruña
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Las abejas huyen de Mera
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño
- Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados
- Recuerdo a Sira Alonso en Oleiros