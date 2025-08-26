Actividad en Sada para implicar a la infancia en el diseño urbano

Sada acogerá la próxima semana la actividad A vila de mañá. Se trata de un programa educativo y de divulgación dirigido por la arquitecta Sandra González e inspirado en La ciudad de los niños de Francesco Tonucci con el objetivo de involucrar a los pequeños en la transformación del espacio urbano.

La actividad, gratuita, se celebrará entre los días 1 y 5 de septiembre y está dirigida a mayores de cinco años. El Concello de Sada explica que la finalidad de esta actividad es «promover el conocimiento del patrimonio de Sada a través de distintos juegos populares».

El programa se desarrollará en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, en la Rúa Bergondo y la plaza de Correos. El Ayuntamiento explica que con esta actividad busca también facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Subraya que se trata de una iniciativa totalmente gratuita pero que, por cuestiones de organización, resulta necesario inscribirse previamente a través de la página web del Ayuntamiento.