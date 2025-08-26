Arteixo busca un vigilante medioambiental

El Ayuntamiento convoca una plaza para un vigilante medioambiental, que se ocupará de controlar las conductas que supongan un incumplimiento de la legalidad sobre el medio ambiente, además de levantar partes y hacer seguimiento de expedientes de infracción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents