Arteixo busca un vigilante medioambiental
El Ayuntamiento convoca una plaza para un vigilante medioambiental, que se ocupará de controlar las conductas que supongan un incumplimiento de la legalidad sobre el medio ambiente, además de levantar partes y hacer seguimiento de expedientes de infracción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca de A Coruña
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Las abejas huyen de Mera
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño
- Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados
- Recuerdo a Sira Alonso en Oleiros