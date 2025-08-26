El Castelo Conta acelera su última semana de actividades
Culleredo
Castelo continúa siendo el epicentro de la cultura en Culleredo esta semana. Además de las habituales sesiones de Contos do Castelo a las 18.30 horas todos los días, este jueves tendrá lugar una de las grandes actividades, la gala de los diez años, a las 22.00 horas, donde se conmemorará la historia del festival. Durante la semana también habrá actuaciones en la taberna con tapas elaboradas por los mejores chefs gallegos. El día grande será este sábado, con la gran andaina con monólogos de Pepo Suevos, David Amor, Quico Cadaval, Lucía Veiga, Marita Martínez, Patricia Castrillón, Gari Garrido, Oswaldo Digón, David Perdomo y Javier Veiga, además de una cena y una gran fiesta por la noche.
