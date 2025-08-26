GLS desembarca en la antigua nave de Vázquez y Carballosa, en Sada

La empresa de paquetería GLS Spain, filial del grupo GLS, desembarca en Sada. La compañía ha iniciado su actividad en la antigua nave de Vázquez y Carballosa, en el kilómetro 583 de la Nacional VI, a orillas de la vía ártabra.

GLS destaca la "ubicación estratégica" de esta nave, especialmente por su proximidad a la A-6. El centro dispone de 2.500 metros cuadrados, está equipado con rodillos motorizados y tiene capacidad para procesar hasta 12.000 paquetes diarios, detalla la compañia. La nave dispone además de una línea de alimentación, zonas de clasificación con salidas manuales y espacio para operar simultáneamente con cinco tráileres, 30 furgonetas internas y 20 externas.

Sede temporal de Amazon

Casualmente, la antigua nave de Vázquez y Carballosa, conocida por su diseño circular y su emplazamiento a los pies de la Nacional VI, acogió durante unos meses otra actividad de paquetería. En concreto, un almacén de reparto para Amazon Flex ((denominación bajo la que se agrupan los autónomos que realizan el reparto para la multinacional de comercio electrónico).

La empresa arrendataria, Gorsalexpress, abandonó las instalaciones tras los problemas urbanísticos que presentaba la nave, fuera de ordenación y en la que solo estaban permitidas obras de mantenimiento hasta que se desarrollase el sector en el que está integrada.