A Laracha pone en marcha una campaña de compostaje

El Concello de A Laracha pone en marcha una nueva campaña de compostaje doméstico dirigido a personas residentes en viviendas unifamiliares que dispongan de una finca anexa.

La iniciativa consiste en la cesión gratuita de composteros domésticos a los vecinos interesados, que recibirán además el asesoramiento de personal especializado en su propio domicilio.

Cada compostero tiene una capacidad de 400 litros y está realizado en material totalmente reciclado. Las personas que deseen participar pueden hacer la reserva gratuita de su compostero cubriendo un formulario disponible en la web municipal.