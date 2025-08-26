A Laracha pone en marcha una campaña de compostaje
A Laracha
El Concello de A Laracha pone en marcha una nueva campaña de compostaje doméstico dirigido a personas residentes en viviendas unifamiliares que dispongan de una finca anexa.
La iniciativa consiste en la cesión gratuita de composteros domésticos a los vecinos interesados, que recibirán además el asesoramiento de personal especializado en su propio domicilio.
Cada compostero tiene una capacidad de 400 litros y está realizado en material totalmente reciclado. Las personas que deseen participar pueden hacer la reserva gratuita de su compostero cubriendo un formulario disponible en la web municipal.
