Moción de censura en Carral: críticas a la «adquisición de nuevos gorrinos» en la «feria»

«El acuerdo de moción de censura propone una regeneración política y social necesaria para Carral. Este acuerdo que alcanzamos va más allá de las siglas y de los intereses propios, aparca las diferencias ideológicas y se forja con un sentido da responsabilidad con los vecinos y vecinas de nuestro concello», asevera el texto de la moción de censura presentada este lunes por los cinco concejales del PP y los dos no adscritos —exediles de Alternativa— de Carral. El partido que todavía gobierna Carral, sin embargo, ve en la operación una «compra de concejales para promover mociones de censura» por parte del PP, que, denuncia, «atenta contra la democracia y la voluntad popular», y continúa «de feria» con «la adquisición de nuevos gorrinos en Carral».

Los firmantes defienden su deseo de «un cambio real» del municipio, «una alternativa de Gobierno» y «un cambio en la forma de gestionar». Acusan al Ejecutivo de Gestal de una «falta total de transparencia» y una visión «desconectada de la realidad» y al alcalde, de «mostrar dificultades para integrar a su equipo y generar consensos». «Las decisiones unilaterales y el deterioro de ambiente político interno hacen inviable la continuidad de un Gobierno efectivo», justifican.

«Estamos legitimados para gobernar y estamos motivados/as para asumir esa labor, porque es nuestra responsabilidad ante los vecinos», aseveran los candidatos a formar un nuevo Ejecutivo municipal. Inciden en la «incapacidad del alcalde para dar estabilidad» y «liderar un gobierno estable y efectivo».

Alegan también que no se han aprobado «asuntos de vital importancia» como el presupuesto municipal; que «siguen sin licitar la mayoría de los servicios municipales y el único que licitaron, el SAF» tenía «muchas carencias» en el pliego; que «no se avanzó en el PXOM ni en el inventario de caminos» ni «en la ampliación de la zona industrial del polígono de Os Capelos»; que «sigue sin resolver la problemática de la EDAR de O Quenllo y que continúa la «precariedad del centro de salud».

Alternativa sostiene que «allá donde el PP tiene opciones de tumbar alcaldías que legítimamente emanan de la voluntad popular, la táctica empleada consiste en comprar concejales como si de cerdos se tratase». Denuncia que «se aprovecha de la baja catadura moral y ética de tres elementos para traicionar la voluntad mayoritaria de los vecinos y vecinas». «No existen motivos para la presentación de una moción de censura ni nunca hubo falta de transparencia», asevera. «La regeneración política que comentan es la de volver a poner al As de copas en la Alcaldía», afirma en nota de prensa.

«Todo parte de la ambición personal y enfermiza de la caporala Susana Guimarey, que inmediatamente después de las elecciones comenzó a conspirar para hacerse con las riendas del Gobierno, amargándole la vida a un concejal hasta su dimisión, dado que este podía ser el relevo natural del alcalde. En esa estrategia, utilizó al consorte Fran Bello para reventar el Gobierno por dentro e impedir que el compañero Rubén Caamaño realizase sus gestiones como personal de confianza, ante lo que Gestal retiró las delegaciones a Bello», relata. Afirma que después Guimarey «y la dama de compañía Mercedes Caridad se dieron de baja médica, cobrando sin trabajar durante meses, en apoyo al consorte Bello, que fue utilizado como ariete contra el Gobierno». Sostiene que «el odio visceral y la ambición desmesurada de la pareja los llevó a venderse al PP, entregando la Alcaldía a un personaje» [por Mouriño] que cobraba «40.000 euros anuales» de la Diputación «sin ir a trabajar» y a quien «los propios promotores de la moción descalificaron gravemente durante años como persona y como político».

«No sabemos aún cuánto le costaron los gorrinos al PP. Ojo, se venden como pata negra cuando son gorrinos de cochiquera», zanja.