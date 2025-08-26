Moción de censura en Carral: Mouriño aspira a retomar la Alcaldía

Carral vive una nueva moción de censura, más de 20 años después de la que dio la Alcaldía a quien hoy aspira a recuperarla: el líder del PP carralés, José Luis Fernández Mouriño. Los cinco concejales del PP y los dos no adscritos -exediles del Gobierno local, de Alternativa dos Veciños-, han presentado la iniciativa en la mañana de este martes. Los siete firmantes suman mayoría absoluta en una Corporación integrada por trece ediles, apoyo que garantiza que la moción saldrá adelante. El PSOE no ve motivos para una moción de censura y votará en contra.

La propuesta emplaza a un pleno el día 10 de septiembre la votación que devolverá la Alcaldía a Fernández Mouriño. El popular ya se puso al frente del Gobierno carralés a través de una moción de censura en 2003, también gracias al apoyo de dos concejales no adscritos, en aquella ocasión, exintegrantes del BNG. Ahora, son los exediles de Alternativa Fran Bello y Mercedes Caridad los que posibilitarán el cambio de guardia en el Consistorio carralés. Bello fue cesado en sus funciones de Gobierno por el alcalde hace casi un año, a principios de septiembre, y su salida abrió un cisma en el Gobierno y el partido local, con fuertes críticas de Caridad, que denunció una "caza de brujas" por parte del resto del Ejecutivo municipal y que, igual que Susana Guimarey, permaneció meses de baja, que Caridad achachó a la situación en el Ayuntamiento.

La moción que prevé arrebatar la vara de mando a Alternativa dos Veciños en Carral se registra menos de una semana después de la que destronó al partido de la margarita en Fisterra. También el PP protagonizó la moción fisterrá y recuperó la Alcaldía con apoyo de un edil de Alternativa dos Veciños, en este caso, todavía dentro del partido.