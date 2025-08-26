Oleiros se prepara para la Gran Sardiñada de Iñás
Oleiros
Después de las fiestas de Santa Cruz, el municipio de Oleiros continúa con las celebraciones en la parroquia de Iñás. Estas arrancan este jueves con una fiesta de la espuma y juegos infantiles a las 18.00 horas, pero el día fuerte será el viernes, con la Gran Sardiñada a las 19.30 horas y la verbena a cargo de la orquesta Miramar a las 23.00 horas. El sábado habrá una gran churrascada a las 20.00 horas y el domingo terminarán las celebraciones con una sesión vermú infinita de la mano del dúo Estrella y Gustavo DJ.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca de A Coruña
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Las abejas huyen de Mera
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño
- Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados
- Recuerdo a Sira Alonso en Oleiros