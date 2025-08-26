Oleiros se prepara para la Gran Sardiñada de Iñás

Oleiros

Después de las fiestas de Santa Cruz, el municipio de Oleiros continúa con las celebraciones en la parroquia de Iñás. Estas arrancan este jueves con una fiesta de la espuma y juegos infantiles a las 18.00 horas, pero el día fuerte será el viernes, con la Gran Sardiñada a las 19.30 horas y la verbena a cargo de la orquesta Miramar a las 23.00 horas. El sábado habrá una gran churrascada a las 20.00 horas y el domingo terminarán las celebraciones con una sesión vermú infinita de la mano del dúo Estrella y Gustavo DJ.

