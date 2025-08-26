La segunda jira de Os Caneiros y una verbena cierran las fiestas de Betanzos
Las embarcaciones remontaron de nuevo este lunes el río Mandeo para la segunda jira de Os Caneiros, amenizada por las charangas NBA y DGT y Dj Sebas. En el campo o en lanchas betanceiros y visitantes disfrutaron de la romería. Hubo tres evacuados al hospital: uno por intoxicación etílica y otros dos, derivados al Chuac, que cayeron al agua. Fuentes conocedoras señalan que uno recibió una herida en la cabeza, y que quizás uno de ellos cayó y el otro se lanzó al río para ayudarlo. La plaza Irmáns García Naveira se llenó para disfrutar de una verbena con la París de Noia.
