El Concello de Betanzos celebra la «altísima participación» en las fiestas de San Roque, que culminaron este lunes. En un comunicado, el Ayuntamiento hace un balance «muy satisfactorio» de los festejos y agradece la labor realizada por la Fundación Globo de San Roque, os «magníficos pregones de los betanceiros Óscar Gilsanz y Mario Silva» y el trabajo de los servicios municipales.