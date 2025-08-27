Betanzos celebra la «altísima» participación en las fiestas
Betanzos
El Concello de Betanzos celebra la «altísima participación» en las fiestas de San Roque, que culminaron este lunes. En un comunicado, el Ayuntamiento hace un balance «muy satisfactorio» de los festejos y agradece la labor realizada por la Fundación Globo de San Roque, os «magníficos pregones de los betanceiros Óscar Gilsanz y Mario Silva» y el trabajo de los servicios municipales.
