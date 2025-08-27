Betanzos contrata un plan para convertir la torre del reloj en el «mirador del casco histórico»

El Concello de Betanzos ha sacado a contratación la redacción de plan de seguridad y de uso de la Torre del Reloj para convertirla en el «mirador del casco histórico». Como primer paso, los técnicos deberán inspeccionar esta torre adosada a la iglesia de Santiago que domina la Praza da Constitución desde el siglo XVI.

El pliego de condiciones detalla que el objetivo de esta inspección es confirmar que esta emblemática edificación de 17,70 metros de altura «se encuentra en condiciones de ser utilizada y visitada con seguridad, sin riesgo de desplome, rotura o destrucción de alguno de sus elementos». Este análisis deberá servir de base además para establecer un cronograma de intervenciones, que se clasificarán «en función de la gravedad y urgencia de las patologías detectadas».

El Concello brigantino plantea diversas intervenciones de cara a abrir esta torre al turismo. Entre otras, la limpieza integral del interior y exterior; la desoxidación o sustitución de los elementos metálicos; la reparación de muros y grietas o la instalación de nuevos elementos de seguridad, como barandillas o redes de protección en el foso.

Los encargados de elaborar este estudio deberán realizar también un análisis detallado del recorrido de los visitantes para identificar las barreras físicas que dificulten el tránsito y proponer soluciones que faciliten la accesibilidad acordes con la ley de patrimonio. El plan incluirá los protocolos de actuación ante emergencias, control de aforos y rutas de evacuación.

Entre los usos prioritarios de esta torre municipal, el Concello cita visitas guiadas, exposiciones, y actos culturales. «El objetivo es garantizar un uso sostenible, seguro y coherente del bien, promoviendo su conservación activa y su integración en el tejido cultural del casco histórico y del municipio», resume el Concello en el pliego.

El presupuesto máximo que establece para las obras de adecuación inicial es de 11.000 euros. El plan debe estar elaborado en el plazo de dos meses desde la adjudicación del contrato. El Gobierno local prevé acometer los trabajos con ayudas de la Axencia de Turismo dentro del plan de sostenibilidad turística del casco histórico de Betanzos, financiado con fondos del Next Generation.

El Ejecutivo municipal defiende el encaje del proyecto en la línea autonómica de subvenciones dado que, destaca, permitirá transformar un elemento patrimonial en «un nuevo producto turístico» y «consolidará el relato de Betanzos como un destino cultural de relevancia, potenciando su atractivo turístico y su identidad histórica».

El contrato sale a licitación con un presupuesto de 7.000 euros (IVA incluido)