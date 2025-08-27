El Club de Remo Olímpico, al «límite» tras quedarse sin su sede de O Pedrido

El Club de Remo Olímpico do Mandeo deberá abandonar la finca en la que instaló provisionalmente su sede hace siete años tras el derribo de la naves de O Pedrido. El propietario ha vendido la parcela sin que se haya producido ningún avance en las gestiones administrativas para dotar a este club de una sede en la zona. Así lo confirma el Estado en respuesta a una pregunta del BNG, en la que revela que hubo «contactos» para analizar la viabilidad de una concesión para tal fin en dominio público marítimo-terrestre «sin que se llegase a formalizar una solicitud al respecto».

La falta de avances contrasta con la apurada situación de este club y con sus reiteradas peticiones, apoyadas por la oposición de Bergondo, de un local polivalente. A consulta de este diario, el Concello bergondés afirmaba en 2023 barajar varias alternativas para proporcionar unas instalaciones a esta agrupación deportiva, aunque matizaba que Costas tendría «la última palabra».

«Estamos al límite y el Concello nos dice que no puede hacer nada», lamenta el entrenador del Olímpico, Manuel Landeira, que no oculta su disgusto por la falta de apoyo municipal a un club que, pese a su precaria situación, ha cosechado importantes éxitos deportivos. «Entendemos que la situación no es fácil, pero hay alternativas», defiende Landeira, que apunta en concreto a un terreno de O Pedrido que fue objeto de un relleno ilegal hace años y que se encuentra actualmente en desuso. «La ley permite construir hasta 300 metros cuadrados para el deporte náutico federado», defiende este deportista, que ha mantenido reuniones con la Demarcación de Costas y con la Reserva de Biosfera para analizar esta propuesta.

El club apela a la importancia de que sea el Concello el que solicite la concesión, dado que una Administración puede optar a períodos considerablemente más amplios que una entidad privada (25 años frente a cuatro). Afirman que han consultado con la Reserva de Biosfera la viabilidad de esta actuación y que la entidad les manifestó su apoyo «siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones».

La falta de avances pone contra las cuerdas a un club muy tocado por la pandemia y que no ha remontado por falta de instalaciones en condiciones. «Llevamos años de prestado en una parcela que no está acondicionada. Sin vestuarios, sin luz, sin puerta... ¿cómo vamos a conseguir chavales así? Es muy difícil que un club crezca en estas condiciones», lamenta Landeira.

El club ha analizado posibles alternativas, incluso se ha planteado comprar unos terrenos, explican. Sin éxito. Ante una situación que califican de desesperada instan al Concello a mover ficha. Su petición cuenta con el apoyo de la oposición. El líder del PP, Manuel Fafián, trasladó en redes su respaldo al Olímpico y afeó al Gobierno local el incumplimiento de sus promesas: «prometen todo aprovechándose de los sueños de unos niños de una club de remo, lo que sea, pero cumplir nada», critica.