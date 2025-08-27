Entrevista | José Luis Fernández Mouriño Líder do PP de Carral e candidato á Alcaldía na moción de censura
“Estouno collendo con máis ilusión que hai 20 anos porque me sinto máis útil que nunca»
«A Bello botárono fóra. Non marchou el comigo de tránsfuga. Non é o caso de Fisterra nin de Noia», defende o líder do PP de Carral e candidato á Alcaldía na moción de censura presentada este martes, José Luis Fernández Mouriño, que xa tomara a vara de mando pola mesma vía en 2003. «Non é un capricho en absoluto», afirma e asegura que «o 70%» dos programas electorais coinciden
Houbo que esperar seis anos, pero parece que volve á Alcaldía.
A verdade é que eu non contaba con esta situación para nada. Nos plenos viuse claramente o que hai. Javier como auxiliar administrativo que era, que era a miña persoa de confianza durante eses años que fun alcalde, porque era a quen eu lle encargaba cousas, iso facíao moi ben. Pero de líder non o está facendo ben. O mandato pasado tivo problemas co PSOE, que non acabaron ben. Souberon darlle a volta e que malos eran os do PSOE, colleron os votos todos da esquerda que non ían votar polo PP e conseguiron maioría absoluta, porque nós subimos votos. E chegamos a esta situación. Uns meses despois das eleccións empezou haber escaghalleiras. Botaron ata o segundo tenente de alcalde [Bello]. Cesárono dun día para outro. Non é porque as matemáticas dean ou deixen de dar. O plan xeral estaba para aprobación provisional en febreiro de 2019 e está no caixón; o polígono industrial segue igual, cando en 2019 autorizou o Sepes a ampliar o solo industrial; e agora á Sareb se déuselle por vender os solares e edificios a medio acabar, póñenos a funcionar e nuns meses ou semanas empezará vir xente e non temos planificado nada en canto a educación, e o Vicente Otero vai ter problemas, e haberá que ir á Consellería e ter un centro médico en condicións. Non é un capricho para nada.
De quen saíu a idea?
Levo dous plenos ou tres dicíndolle: sométase a unha cuestión de confianza, entre todos escollemos un alcalde, que eu xa non son un neno; pode ser a do PSOE, un compañeiro seu ou calquera que consideremos entre os 13 que estamos aquí. E aínda enriba co seu director de orquestra, o de Oleiros, que non.
Pero quen propuxo a moción?
Os plenos eran un absurdo e eu teño a sorte de falar con todo o mundo. E xurdiu falando á saída dos plenos: isto non pode ser así. Non foi nada escuro nin nada, ata a do PSOE participou falando das necesidades de Carral. Non se suma á moción de censura, pero é de entender, solo jodería que o PP e máis o PSOE fixéramos unha moción de censura. Maratían a pobre rapaza do PSOE.
Ou os que foron dun partido que ten unha estatua do Che Guevara...
Xa pero ti acórdate que o botaron fóra, a Bello. Non marchou el comigo de tránsfuga. Non é o caso de Fisterra nin de Noia, era un do PP que marchou co do PSOE dun día para outro, por intereses. A este home [Bello] botárono fóra, era tenente de alcalde. El era o portavoz, o que lidiaba contra min, ben sabes.
E agora van gobernar xuntos.
E agora imos gobernar xuntos e, se Dios quere, aportar ideas todos e temos xa algunhas. Se ves o programa do PSOE, como do BNG, como de Alternativa, como do PP no ano 2023, un 70% coincide: as necesidades primarias. Pois aí, nun 70%, imos coincidir. No 70% coincidimos todos, outra cousa é na forma de facelo, si público ou privado.
Que non é asunto menor.
Eu para nada estou nin resentido e, segundo estou escoitando hoxe cousas que están dicindo, case me sinto máis útil do que pensei que podía chegar a sentirme. Se empezamos con descualificacións, non creo que aos veciños lles guste. Xa hai moitos anos intentei tranquilizar a cousa e conseguino e tres lexislaturas con maioría absoluta e podo dicirche que en facer cousas e deixar de alporizar os veciños e que se sintan respaldados e protexidos, iso si que che garanto que vai ser.
Teñen xa o reparto de áreas?
Non, para nada. O que si temos é un programa cuns obxectivos inmediatos. Haberá que solucionar, en non botar a culpa á Xunta e a todos arredor. Todo bonito non vai ser, pero mellor do que está pasando si que cho garanto. Estouno collendo con máis ilusión que hai 20 anos.
Por que?
Porque me sinto máis útil que nunca, pola miña experiencia andando como hai que andar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca de A Coruña
- Las abejas huyen de Mera
- La segunda jira de Os Caneiros y una verbena cierran las fiestas de Betanzos
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño