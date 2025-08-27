Entrevista | Ángel García Seoane Presidente de Alternativa dos Veciños e alcalde de Oleiros
«O PP ten un muñidor na comarca que é Santiso, que anda visitando a xente por aí»
«Javier é un tío marabilloso. É o mellor alcalde que tivo Carral», asevera o presidente do seu partido, Ángel García Seoane. Acusa o PP de «mercar» os «traidores» que foran de Alternativa e que devolverán a Alcaldía a José Luis Fernández Mouriño co fin, asegura, de volver gobernar na Deputación
Alternativa comparou a moción de censura cunha «adquisición de porcos». Que cre que lles deu o PP aos dous non adscritos?
Estamos ante unha operación de merca de porcos para as cochiqueras do PP. Pero ten un fin, é unha campaña planificada para ocupar o poder da Deputación provincial. Detrás de todo isto, trátase de desacreditar a Alternativa en toda a comarca, que digan «vaia grupo». Alternativa ten un deputado que vai decidir nas eleccións próximas o Goberno provincial. O PP vai subir un e, se me sacan a min, podía chegar a subir dous. Aquí empezaron en Fisterra, que está ligado á de Arteixo, que é filla, e a un que tiña eu na Deputación que é un sinvergüenza, e estes levábanse moi ben co trío de Carral, e houbo un intento estes días de captar un concelleiro en Bergondo. E a difamación nos tribunais da miña persoa constantemente co obxectivo de lograr o Goberno provincial. Esa é a campaña. Porque no futuro non vai haber un Goberno do PP en Carral.
Non?
Non, porque Carral ten a mellor persoa para ocupar a Alcaldía, bo xestor, que se desviviu polos veciños, honrado e ético, non como estes elementos indesexables. O señor Mouriño, por certo, un cacique á vella usanza, estaba vivindo do diñeiro público que levaba seis anos chupando da Deputación, 40.000 euros ao ano sen ir á Deputación para nada. Algo gravísimo que lle permitía o partido que o tiña designado. E expulsamos os conspiradores e traidores, porque Alternativa non quere sinvergüenzas, e foron para aí facer esta moción. Pero van ter que ir coa cara tapada por Carral. Porque os carraleses saben quen é Javier Gestal e toda esta xentuza. Javier volverá presentarse sen gorrinos e traidores na lista futura.
Como cre que afectará isto ás próximas municipais en Carral?
Javier ten un crédito que non ten ninguén en Carral. Non me equivoquei. Pero despois confiou para facer a lista neste tipo de xentuza. Guimarey, a xefa da operación por detrás, por odio e a ambición... menuda xentuza. Por tanto, Javier vailles volver ganar as eleccións no futuro, iso está claro porque isto é unha operación de moito alcance.
É unha campaña do PP planificada para ocupar o Goberno da Deputación
Quen cre que promoveu a onda recente de mocións de censura?
O PP ten un muñidor na comarca que é Santiso [alcalde de Abegondo e presidente do Consorcio As Mariñas], que anda visitando por aí a xente. E estes mercenarios que temos aquí en Carral, tan pronto os tocaron xa se brindaron. Usaron, por certo, o individuo que tiña eu na Deputación, que expulsei, o fillo do de Fisterra.
E que lles ofrece o PP?
Estes non se venderon por nada. Son como Judas. Vanlles pagar con chollos nalgún sitio, ao que estaba na Deputación ao parecer vanlle dar unha praza alí. Non sabemos, pero pola cara non van, estes non van de gratis. Non é suficiente o odio que teñen para facer esta traizón.
Isto ocorre despois da moción de censura en Fisterra, da do pasado mandato en Sada, de que a concelleira de Arteixo pasara a non adscrita... Foi acertada a selección de integrantes das listas? Tomará medidas para a próxima?
Isto téñeno todos partidos, pero nós non aguantamos a sinvergüenzas e botámolos fóra e crean os líos. Esa é a diferenza nosa con outros partidos, que non aguantamos a sinvergüenzas e chorizos.
Foi acertado botar a Bello, o que detonou a crise e a perda da maioría absoluta en Carral?
Si, si, sen dúbida. Nos non estamos dispostos a tragar con este tipo de individuos conspirando desde dentro. Iso é unha alta traizón. Non estamos falando dun amaño entre distintos grupos.
Empezaron con maioría absoluta e...
Un grupo que tiña unha maioría absoluta e o traizoan tres sinvergüenzas.
Comezaron con maioría absoluta, o punto máis forte de Alternativa despois de Oleiros, e agora, moción de censura. Como queda o proxecto de Alternativa?
Alternativa vaise presentar en todos os lugares onde está. Somos como o ave fénix, rexurdimos. Cantos anos levan intentando destruírme a min?
Non vai pasar factura?
Imos estar aí explicando día a día o que facemos e que fan os demais.
Como explicaría o que fixo o Goberno de Gestal?
Fixo un traballo extraordinario. Liberou a Carral das débedas, 2,5 millóns cando entramos. Logrou que veciños que estaban na parcelaria tiveran títulos despois de máis de 20 anos, recuperou que se levara adiante a restauración e edificación do centro de Carral, que parecía unha ruína todo, e levou adiante obras e proxectos. Agora tiñamos varios para realizar, pero continuamente estaban zancadillenado.
Alternativa poderá quedar sen representación na Deputación?
Eu creo que non porque me vou volcar en informar á comarca da xentuza que anda por aí de quenes somos nós. E aqueles que non nos coñezan vannos coñecer.
