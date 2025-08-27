Oleiros renueva las tuberías de agua en Nós y Montrove
Oleiros
El Concello de Oleiros comenzará en breve las obras para renovar las tuberías generales de agua en Montrove y Nós. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 900.000 euros. La actuación afecta a las canalizaciones que discurren bajo las avenidas de Salvador Allende , en Nós, y Rosalía de Castro, entre Montrove y Oleiros.
El Ejecutivo municipal avanza su intención de contratar próximamente las obras para renovar otros dos tramos de tuberías pendientes en varias zonas del municipio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca de A Coruña
- Las abejas huyen de Mera
- La segunda jira de Os Caneiros y una verbena cierran las fiestas de Betanzos
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño