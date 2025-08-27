Oleiros renueva las tuberías de agua en Nós y Montrove

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros comenzará en breve las obras para renovar las tuberías generales de agua en Montrove y Nós. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 900.000 euros. La actuación afecta a las canalizaciones que discurren bajo las avenidas de Salvador Allende , en Nós, y Rosalía de Castro, entre Montrove y Oleiros.

El Ejecutivo municipal avanza su intención de contratar próximamente las obras para renovar otros dos tramos de tuberías pendientes en varias zonas del municipio.

