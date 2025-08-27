La Xunta se abre a estudiar la reclamación de Carral sobre el centro de salud

La Consellería de Sanidade se abre a estudiar la reclamación del Concello de Carral sobre el mantenimiento del centro de salud. Tras anunciar el Ayuntamiento carralés su intención de dejar de asumir esta labor a partir del 31 de diciembre, el departamento autonómico explica que analiza «las diversas solicitudes existentes con el fin de definir una planificación viable de las asunciones que procedan».

En respuesta a este diario, la Consellería de Sanidade defiende que aporta todos los años una cantidad al Concello carralés para compensarlo por el coste del mantenimiento del ambulatorio. En el año 2024, detalla, contribuyó con 21.877 euros y en este año prevé que la cantidad ascienda a 22.533 euros.

«Además de la contribución económica realizada en cada ejercicio para el mantenimiento del centro, dentro del marco COVID se hizo una pequeña reforma en el área de archivos por temas asistenciales», añaden desde el departamento autonómico.

El Concello de Carral defiende que el mantenimiento del edificio le corresponde «en exclusiva» a la Xunta. El centro sanitario fue construido en 1989 y, desde entonces, es el Ayuntamiento quien costea la conservación de las instalaciones. Entre las partidas sufragadas con recursos municipales se encuentran servicios como la reparación de desperfectos, iluminación, fontanería, pintura, electricidad, calefacción, limpieza, jardinería, suministro de agua e incluso el mantenimiento de la cubierta. Un gasto «considerable» que, en palabras del Gobierno local, supone «una carga que no debería recaer en las arcas municipales ni en los vecinos de Carral».