Betanzos impulsa un plan de empleo comarcal para cien desempleados

El Concello de Betanzos acaba de solicitar un Programa Integrado de Empleo para formar a cien desempleados. Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con Abegondo, Bergondo, Carral, Coirós, Culleredo, Miño, Oza-Cesuras, Paderne y Sada.

Los concellos acordaron centrar este programa en ocho campos: hostelería y turismo, actividades deportivas, comercio, industrias alimentarias, agraria, transporte y logística, seguridad y medio ambiente, informática y comunicaciones.