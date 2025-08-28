Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betanzos impulsa un plan de empleo comarcal para cien desempleados

RAC

Betanzos

El Concello de Betanzos acaba de solicitar un Programa Integrado de Empleo para formar a cien desempleados. Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con Abegondo, Bergondo, Carral, Coirós, Culleredo, Miño, Oza-Cesuras, Paderne y Sada.

Los concellos acordaron centrar este programa en ocho campos: hostelería y turismo, actividades deportivas, comercio, industrias alimentarias, agraria, transporte y logística, seguridad y medio ambiente, informática y comunicaciones.

TEMAS

