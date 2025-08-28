Cambre llama a crear un frente común ante la crítica situación del servicio de agua

«Damos agua a medio millón de personas del área metropolitana pero no podemos garantizar un servicio óptimo a los nuestros. Esta paradoja es insostenible». Así resume el Gobierno local la situación de un servicio básico, el de abastecimiento, que dista de cumplir los mínimos exigibles. Es, afirma, «obsoleto , deficitario y con un coste injusto» para los vecinos, que recientemente estuvieron a punto de sufrir cortes en el suministro por una insólita caída de las reservas del depósito de Espíritu Santo, en Bergondo, cuyas causas no llegaron a aclararse, aunque se apuntó a una posible fuga en Cambre.

Para encauzar esta situación y poner fin a la anomalía que supone gestionar este servicio básico y esencial con un contrato vencido hace veinte años, el Ejecutivo municipal del PP, en minoría, aboga por crear una comisión especial del agua con representación de todos los partidos. El Gobierno local recuerda que «el agua nace y se hace potable en Cambre», dado que acoge las dos infraestructuras vitales para el suministro de la comarca: la planta de A Telva y la presa de Cecebre. A pesar de ello, lamenta, los vecinos pagan un «coste injusto» por un servicio que no ofrece la calidad debida. Con la creación de esta comisión, Cambre se marca el objetivo de realizar un «diagnóstico preciso» de la situación actual y actuar «como un único frente institucional para negociar desde la fuerza y la unidad con la concesionaria actual, la Xunta y Emalcsa».

Espera de 6 meses por un permiso para una obra en Costa da Tapia

El Concello de Oleiros denunció este jueves la tardanza de la Dirección Xeral de Patrimonio en tramitar un permiso para acometer la obra de renovación de la tubería de Costa da Tapia. El Ayuntamiento afirma que espera desde hace seis meses por esta autorización y apela a la urgencia de acometer los trabajos en una canalización que surte de agua a todo el municipio y que atraviesa la Costa da Tapia, en Cambre. Esta «lentísima tramitación», critica, contrasta con la celeridad de otros permisos, como los de Augas, Infraestruturas o el Concello cambrés.