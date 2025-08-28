Detectan dos casos de sarna en una residencia de Oleiros
Sanidade realiza un seguimiento y ha dado instrucciones para evitar la transmisión
Oleiros
La Consellería gallega de Sanidade ha confirmado un brote de sarna en una residencia de mayores de Oleiros. El primer caso se notificó el 25 de agosto y, en estos momentos, hay dos casos notificados, detallan desde el departamento autonómico.
La Xunta explica que el centro recibe apoyo de salud pública desde el departamento territorial de la Consellería de Sanidade y apoyo asistencial desde la Unidad del Servicio de Hospitalización a Domicilio del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
El Servicio de Alertas Epidemiológicas s del departamento territorial de la Consellería de Sanidade realiza un seguimiento de los casos y ha dado una serie de recomendaciones para acortar la transmisión e indicaciones de indicaciones de tratamiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca de A Coruña
- Las abejas huyen de Mera
- Moción de censura en Carral: Mouriño aspira a retomar la Alcaldía
- La segunda jira de Os Caneiros y una verbena cierran las fiestas de Betanzos
- Moción de censura en Carral | Mouriño: “Estouno collendo con máis ilusión que hai 20 anos porque me sinto máis útil que nunca»
- Regresan a Culleredo los cuerpos de dos guerrilleros antifranquistas represaliados
- Una moción de censura del PP y dos exediles de Alternativa devuelven la Alcaldía a Mouriño