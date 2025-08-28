Detectan dos casos de sarna en una residencia de Oleiros

La Consellería gallega de Sanidade ha confirmado un brote de sarna en una residencia de mayores de Oleiros. El primer caso se notificó el 25 de agosto y, en estos momentos, hay dos casos notificados, detallan desde el departamento autonómico.

La Xunta explica que el centro recibe apoyo de salud pública desde el departamento territorial de la Consellería de Sanidade y apoyo asistencial desde la Unidad del Servicio de Hospitalización a Domicilio del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El Servicio de Alertas Epidemiológicas s del departamento territorial de la Consellería de Sanidade realiza un seguimiento de los casos y ha dado una serie de recomendaciones para acortar la transmisión e indicaciones de indicaciones de tratamiento.