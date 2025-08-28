Luz verde al plan de Amancio Ortega de ampliar Casas Novas tras no presentarse alegaciones

La Junta de Gobierno Local de Arteixo ha dado luz verde provisional al Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para ampliar el centro hípico de Casas Novas, propiedad de Amancio Ortega. El Ejecutivo municipal da un paso más para la aprobación definitiva de esta actuación tras someter este proyecto promovido por Pontegadea a exposición pública sin que se presentase ninguna alegación y después de recabar los informes sectoriales preceptivos de otras administraciones. El documento deberá recibir ahora el dictamen favorable final de la Xunta de Galicia

Como ya avanzó este diario, el plan urbanístico tiene por objeto crear más espacios educativos y sanitarios en este complejo de 425.000 metros cuadrados ubicado en la parroquia de Larín. El proyecto plantea una zona de uso educativo y otra para asuntos asistenciales y sanitarios en las fincas situadas al sur de las dotaciones deportivas, al otro lado de la DP-0507. Actualmente, un de las parcelas a acoge el aparcamiento y, otra, se encuentra en estado natural.

Las actuaciones se centrarían en las dos extensiones de menor tamaño, ambas situadas al sur de la carretera DP-0507. La parcela ubicada al suroeste cuenta con una superficie de casi 40.000 metros cuadrados y actualmente se encuentra en estado natural. Con la ampliación proyectada, se prevé destinarla a servicios asistenciales y sanitarios. Es el caso de sesiones de equitación adaptada o hipoterapia, un método de rehabilitación en el que se trabaja con caballos para sanar problemas motrices, sensoriales, perceptivos, comunicativos o sociales.

Al sureste, más próxima al cruce del vial de la Diputación con la AC-552, se encuentra la finca de menor tamaño, que tiene un terreno de 36.000 metros cuadrados. En ella se encuentra instalado actualmente el aparcamiento exterior del centro deportivo. Allí, el borrador propone habilitar las dotaciones para asumir las actividades de tipo educativo, tales como los campamentos infantiles, las escuelas de equitación y los cursos de formación. En los nuevos espacios proyectan, también, instalaciones para la cría de caballos.