O BNG condena a moción en Carral e chama a paralizala
Carral
O BNG —sen representación na Corporación de Carral— condena «do xeito máis enérxico a moción de censura rexistrada en Carral, un auténtico atentado á vontade da veciñanza expresada democraticamente nas urnas en maio de 2023». Cre que «os erros, algúns certamente notorios, na xestión do actual rexedor non xustifican a presentación dunha moción de censura» e fai «un chamamento público, tanto ás persoas directamente involucradas coma ao conxunto dos axentes sociais de Carral» a que «se paralice canto antes unha moción de censura que só vai servir para abrirlle as portas do Concello á dereita máis caciquil e retrógrada».
