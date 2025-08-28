Oleiros abre expediente a una vivienda turística de Mera
Recuerda que el PXOM no permite estos negocios y critica la permisividad de otras administraciones
El Concello de Oleiros anunció este miércoles la apertura de un expediente sancionador a los propietarios de una vivienda de Mera reconvertida en alojamiento turístico. Según detalla el Gobierno municipal, se trata de un inmueble ubicado junto a la capilla de Santa Ana que los propietarios convirtieron en varios apartamentos. «Se trata de un hospedaje encubierto en un lugar que el plan general define como uso residencial unifamiliar», afirma el Consistorio, que recuerda que en Oleiros no está permitido este tipo de alquiler.
El alcalde, Ángel García Seoane, explica que han abierto varios expedientes por casos similares y lamenta «que otras instituciones permitan este uso irregular de edificios residenciales, creando una competencia ilícita contra el sector de la hospedería y con posibles afecciones incluso a la hacienda pública».
