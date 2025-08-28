Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pesar por la muerte de Manuel Domingo, párroco durante 42 años en Miño

El párroco Manuel Domingo Castiñeira / L.O.

Pesar en Miño por el fallecimiento de Manuel Domingo Castiñeira, párroco durante 42 años en Santa María de Miño y otras parroquias del municipio.

El párroco, ordenado sacerdote en el año 1965 y jubilado desde hace unos años, recibió en 2022 el reconocimiento del Concello, que nombró hijo adoptivo a este “hombre que siempre tendió su mano a los vecinos de Miño”.

Manuel Domingo ya había recibido un cálido homenaje en el año 2015 “con motivo de sus bodas de oro sacerdotales y de plata como párroco de Miño”.

El párroco será velado en el tanatorio Santa María.

