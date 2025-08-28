Pesar por la muerte de Manuel Domingo, párroco durante 42 años en Miño

Pesar en Miño por el fallecimiento de Manuel Domingo Castiñeira, párroco durante 42 años en Santa María de Miño y otras parroquias del municipio.

El párroco, ordenado sacerdote en el año 1965 y jubilado desde hace unos años, recibió en 2022 el reconocimiento del Concello, que nombró hijo adoptivo a este “hombre que siempre tendió su mano a los vecinos de Miño”.

Manuel Domingo ya había recibido un cálido homenaje en el año 2015 “con motivo de sus bodas de oro sacerdotales y de plata como párroco de Miño”.

El párroco será velado en el tanatorio Santa María.