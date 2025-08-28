Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE urge mejoras en el Manuel Murguía

El grupo municipal del PSOE de Arteixo presentará una moción en el próximo pleno para exigir mejoras en el IES Manuel Murguía. La formación denuncia que este centro «arrastra deficiencias estructurales y de recursos desde hace más de una década» sin que la Xunta ejecute mejoras.

