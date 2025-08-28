Dos semanas para cambiar el Gobierno a mitad de mandato

La moción de censura presentada este martes por los cinco concejales del PP y los dos no adscritos —exintegrantes del partido del Gobierno local, Alternativa dos Veciños— ha iniciado la cuenta atrás para un cambio de Gobierno recién cumplida la mitad del mandato. Será en dos semanas, el 10 de septiembre, en una sesión plenaria que se celebrará en el pabellón municipal de O Espiño, resolución adoptada el propio martes por decreto de Alcaldía, para garantizar la seguridad y en atención a la gran afluencia de público que se espera.

El viraje previsto supondrá la vuelta a la Alcaldía de quien la ostentó durante 16 años, desde que tomara la vara de mando en 2003, también a través de una moción de censura con apoyo de dos no adscritos —exmiembros del BNG—, hasta que el fichaje de Alternativa en Carral, el funcionario municipal Javier Gestal, se puso en 2019 al frente del Concello como líder de un pacto de Gobierno con el PSOE, que no aguantó el mandato. Este comenzó con una mayoría absoluta de Alternativa, que empezó a deslavazarse hace un año, con la expulsión de Fran Bello.