Vecinos de Infesta se movilizan por la cercanía de eucaliptos a casas

La plataforma vecinal de Infesta denuncia el incumplimiento generalizado en la parroquia de Requián de las franjas de seguridad de las plantaciones de eucaliptos. Los vecinos amenazan con protestas si la Xunta y el Concello no adoptan medidas para velar porque se cumplan las franjas de seguridad que establece la ley, que fija una distancia mínima de 10 metros a vías y de 50 a viviendas.

La asociación afirma que varios residentes han presentado denuncias «que no fueron atendidas» por la proximidad de las plantaciones a sus viviendas. Advierte también de la existencia de eucaliptos «invadiendo literalmente la calzada o rodeando los tendidos eléctricos».