Arte, creación y territorio en Trasanquelos
La Fundación PazosCuchillo, en Trasanquelos (Oza-Cesuras), acogió este jueves la XX edición de las Xornadas A Cultura é un Dereito, organizadas por la Diputación. En esta ocasión, se abordó la relación entre arte, creación y territorio con presentaciones y mesas redondas.
