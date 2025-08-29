Betanzos acoge otro programa universitario para mayores de 50
Betanzos
El Concello de Betanzos y la Universidad Sénior pondrán en marcha una nueva edición, la séptima, del programa universitario para mayores de cincuenta años de la Universidad de A Coruña. Se trata de un programa de formación específico para las personas de más de cincuenta años que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre en el Salón Azul del Liceo.
La actividad se prolongará hasta noviembre e incluye seminarios impartidos por profesorado de la Universidad de A Coruña, con sesiones teóricas y prácticas y salidas de campo dentro del denominado proyecto de democratización del conocimiento. La inscripción puede hacerse del 3 al 18 de septiembre.
