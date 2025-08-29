Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG brigantino pide un plan de turismo

El grupo municipal del BNG de Betanzos pidió este jueves en pleno la elaboración de un Plan Municipal de Turismo que sirva de hoja de ruta para un «desarrollo turístico sostenible, competitivo y beneficioso para el conjunto de la comunidad local», en palabras de la concejala Vanessa Rey.

