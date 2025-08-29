El BNG brigantino pide un plan de turismo
El grupo municipal del BNG de Betanzos pidió este jueves en pleno la elaboración de un Plan Municipal de Turismo que sirva de hoja de ruta para un «desarrollo turístico sostenible, competitivo y beneficioso para el conjunto de la comunidad local», en palabras de la concejala Vanessa Rey.
