Gelo VS Santiso: picotazos de urogallos del área metropolitana de A Coruña

Lamentaba el emblemático alcalde coruñés Paco Vázquez, hace ya más de diez años, que avanzaba la extinción de los «urogallos», también en la política, en favor de la proliferación de la perdiz, un ave «más gregaria, más doméstica». Se reconoció como uno de los miembros de la generación de urogallos que había dirigido Galicia en las últimas décadas, junto con ejemplares también de un perfil en peligro de desaparición como fueron Manuel Fraga y Xosé Manuel Beiras, y deseó la vuelta de los urogallos a la arena gallega. Puesta la lupa más cerca, el área metropolitana de A Coruña guarda aún hoy algunos ejemplares de políticos con experiencia, determinación y un carácter propios del perfil que añoraba Vázquez, rasgos que salen a relucir, sobre todo, en ocasiones y con fines especiales. Como tras la presentación de una moción de censura en Carral. Aunque todo se remonta años atrás.

El alcalde de Oleiros y presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, y el alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio As Mariñas y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, José Antonio Santiso, destacan como políticos con una dilatada trayectoria, con personalidades y estilos particulares y llamativos y con notables cotas de poder e influencia.

Si el oleirense dirige desde 1985 el ayuntamiento más rico de Galicia —salvo seis años de inhabilitación en los que fue asesor de la alcaldesa, de su partido— y preside una formación cuyo crecimiento le ha permitido tener un asiento en la Diputación que ocupa él mismo; el abegondés, que fuera conselleiro entre 2004 y 2005 con Fraga, preside, entre otros entes, el organismo comarcal que presta uno de los servicios históricamente más importantes y costosos: la basura. Y es, precisamente, esta presidencia y, en general, la gestión del Consorcio el asunto que más encontronazos ha motivado entre ambos políticos, quienes, sin embargo, fueron durante años compañeros habituales de tapete en amistosas partidas de tute en las que también jugaba el recientemente fallecido exalcalde de Culleredo, el también urogallo Julio Sacristán.

Conocido por sus frecuentes, beligerantes y, a veces, originales críticas y exigencias a otras administraciones, los dardos de García Seoane a Santiso por sus discrepancias sobre la dirección del Consorcio llegaron a la denuncia judicial, que incluyó a varios técnicos. Fue tras reclamar mayor control sobre las cuentas y la propia presidencia, a raíz del cambio legal que obligó a adscribir a los consorcios a los ayuntamientos integrantes con mayor población, motivo por el cual Oleiros debe rendir cuentas de las cifras comarcales. El juzgado descartó dar la presidencia a Seoane.

Las dos últimas votaciones para elegir presidente del Consorcio, de hecho, de saldaron con división interna entre los partidarios de Santiso y los de García Seoane, cuando el cargo solía acordarse con mayor consenso. Eso sí, en tiempos en los que la proporción entre alcaldes del PSOE y del PP era más equilibrada. Ahora, como incidió el de Oleiros, el líder comarcal es, paradójicamente, el único regidor popular.

Santiso suele optar, en cambio, por hacer gala de talante diplomático, de fomento del consenso y de tomar decisiones comarcales «no partidarias», es decir, con independencia del partido al que se pertenezca. Han sido contadas sus críticas públicas al regidor oleirense, al que sí acusó de andar «a trastazos» con varios ayuntamientos del Consorcio, motivo por el que explicó la falta de apoyos de García Seoane para tomar el mando del organismo.

El último picotazo en el corral metropolitano ha venido al hilo de la moción de censura registrada en Carral por el PP y dos exconcejales de Alternativa dos Veciños —ahora no adscritos— que, salvo sorpresa, expulsará de la Alcaldía a Javier Gestal y se la devolverá al popular José Luis Fernández Mouriño. El presidente de los de la margarita, que en cuestión de semanas ha perdido el Gobierno local de Fisterra y se quedará sin el de Carral, donde el mandato comenzó con mayoría absoluta, ha asegurado que el PP ha «comprado» a los no adscritos como a «gorrinos» en la «feria» en una «estrategia» que busca recuperar el Gobierno de la Diputación para los populares y en la que señaló a Santiso como el «muñidor» del PP en la comarca. El abegondés ha declinado responder y realizar declaraciones.

Suscríbete para seguir leyendo