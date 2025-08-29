Pesar en Miño por la muerte del párroco Manuel Castiñeira

Pesar en Miño por el fallecimiento de Manuel Domingo Castiñeira Picallo, párroco durante 42 años en Santa María de Miño y otras parroquias del municipio. El párroco, ordenado sacerdote en el año 1965 y jubilado desde hace unos años, recibió en 2022 el reconocimiento del Concello, que nombró hijo adoptivo a este «hombre que siempre tendió su mano a los vecinos de Miño».

Su funeral será hoy a las 18.30 horas en la iglesia de Miño y el entierro, al término del oficio, en el cementerio parroquial.