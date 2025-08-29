Pesar en Miño por la muerte del párroco Manuel Castiñeira
Miño
Pesar en Miño por el fallecimiento de Manuel Domingo Castiñeira Picallo, párroco durante 42 años en Santa María de Miño y otras parroquias del municipio. El párroco, ordenado sacerdote en el año 1965 y jubilado desde hace unos años, recibió en 2022 el reconocimiento del Concello, que nombró hijo adoptivo a este «hombre que siempre tendió su mano a los vecinos de Miño».
Su funeral será hoy a las 18.30 horas en la iglesia de Miño y el entierro, al término del oficio, en el cementerio parroquial.
