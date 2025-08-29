La Suárez Picallo denuncia el veto al acceso al expediente del BIC de Carlos Maside

La Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo denuncia que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural «vulnera el derecho de acceso» al expediente de declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) del Museo Carlos Maside. Apunta que en el decreto de declaración de BIC, publicado en el DOG (Diario Oficial de Galicia) el 29 de julio, se establecía un plazo de 30 días para presentar recurso de reposición, por lo que solicitó acceso al expediente «hasta en tres ocasiones, la primera el 2 de agosto y la última el día 22, sin obtener respuesta alguna por parte de la Consellería», asegura. «Esta es una maniobra más de oscurantismo de la Xunta ante un proceso plagado de errores y desatinos», critica.