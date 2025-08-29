En trámites dos conexiones de redes de gas en Curtis
Curtis
La empresa Nedgia Galicia tramita permisos para dos actuaciones que consisten en ejecutar las instalaciones de conexión para inyectar en la red de distribución de gas el biometano que se va a producir en una planta de Norgiogás Biometano I (Nortegas) y en otra de Bioetanol Galicia. La Xunta somete a información pública las solicitudes de autorización para las infraestructuras.
