Las viviendas en bajos se abren paso en Arteixo: de pulpeira a pisos de alquiler

Arteixo no es ajeno a la tendencia a reconvertir en viviendas bajos comerciales u hosteleros. En los últimos meses, el Concello ha concedido varias licencias para reformar como pisos varios locales ubicados a pie de calle. Un fenómeno que los promotores vinculan con la escasa oferta de vivienda en Arteixo y con la complicada salida comercial de algunos bajos por su ubicación o características.

Entre los locales que vivirán una segunda vida como residencia se encuentra la Pulpeira A Rianxeira, ubicada en la Travesía de Arteixo, a la altura del número 13, muy cerca de la rotonda de Sabón. El Concello acaba de conceder licencia a Gestión House by click para habilitar cuatro viviendas en el bajo que ocupaba este negocio hostelero. El permiso incluye el acondicionamiento de trasteros en el sótano.

La promotora explica que el local permanece cerrado desde la jubilación de sus últimos gestores y que en la actualidad tiene «poca salida» para acoger otra actividad hostelera por sus características. La inmobiliaria detalla que prevé ofertar los cuatro pisos en alquiler y que tiene en proyecto acondicionar otros cuatro más, posiblemente para venta.

Edificio de la Avenida Manuel Platas Varela. | LOC / LOC

El Ayuntamiento arteixán ha concedido también permiso para el cambio de uso de industrial a residencial de un bajo en la calle Arquitecto Domingo de Andrade para habilitar tres viviendas en dos bajos. Uno de ellos acoge un taller.

Otros bajos que revivirán como vivienda son los de un edificio construido en 2008 en la Avenida Manuel Platas Varela, en Vilarrodís. Tras intentos infructuosos de venderlos para uso comercial, Obras Albedro y Vázquez solicitó el cambio de uso a residencial. Los pisos se comercializan con precios que van de los 126.000 a los 325.000 euros.