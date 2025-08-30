Bergondo empieza las obras en el polígono

El Ayuntamiento de Bergondo ha comenzado las obras para construir una senda peatonal desde el polígono industrial, en santa Marta hasta la nueva glorieta de la N6. Los trabajo cuentan con un presupuesto de más de 275.000 euros para una senda de una longitud de 600 metros y 2 metros de ancho. El proyecto fue uno de los ganadores de los presupuestos participativos, propuesto por la Asociación de Empresarios de Bergondo.