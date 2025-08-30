Carral y la moción, ¿el oráculo de Alternativa?

Análisis y deseo se mezclan con frecuencia en las predicciones si el futuro que se pronostica afecta a quien pretende adivinarlo... o invocarlo. La moción de censura registrada en Carral ha generado lecturas y augurios de lo más diversos, sobre todo de los principales interesados en que las tornas cambien en uno u otro sentido o vuelvan a como estaban. Mientras el presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, visualiza una nueva victoria del regidor saliente de Carral, Javier Gestal, el PSOE oleirense ve en el vuelco en el Gobierno de Carral, que inició el mandato con mayoría absoluta, un síntoma del «proceso de descomposición de Alternativa dos Veciños ante su fin de ciclo», al tiempo que rechaza la «maniobra del PP en Carral, que no respeta el resultado de las urnas».

«El populismo de Alternativa dos Veciños está en pleno proceso de descomposición y el PP comprando una nueva Alcaldía. No es lo más edificante de la política en la comarca», aseguran los socialistas oleirenses en una nota de prensa enviada este viernes. El PSOE de Carral ya avanzó desde el primer momento que no ve motivos para una moción de censura y que votará en contra.

Los socialistas de Oleiros sostienen que ese proceso de descomposición de Alternativa que aseguran divisar en un horizonte cercano se ha visto «acelerado por la falta de proyecto, la incapacidad de extender la forma de gobernar en Oleiros caracterizada por tejer una red clientelar pagada con dinero de los oleirenses vinculada a la acción de gobierno y unas propuestas populistas que no tienen recorrido si no se ven apuntaladas por la ingente cantidad de recursos públicos que destina García Seoane a comprar publicidad para vender una supuesta buena gestión». El PSOE oleirense critica, además, la selección de integrantes de las listas de Alternativa, tanto en la matriz oleirense como en los concellos a los que se ha expandido. «García Seoane busca para Oleiros a gente poco formada, sin empleo o con empleo precario, que aporten poco, firmen lo que les pida el jefe y no rechisten a nada», asegura. «¿Ha habido gente válida en Alternativa? Sí, pero la mayoría o han salido corriendo, o les ha cortado la cabeza para que no destacase», sostiene el PSOE. Añade que el presidente de Alternativa «capta desde hace años para otros ayuntamientos a personas de mérito variado que, cuando se dan cuenta de que están en una auténtica secta, abandonan». Sobre el PP, defiende que «viendo como se hunde el barco, echa la red a pescar entre quien ha demostrado estar ahí por el oportunismo propiciado por el populista García Seoane, que ha montado una secta piramidal llamada Alternativa dos Veciños».

Radicalmente opuesto, por descontado, es el relato de Alternativa dos Veciños. Su presidente acusa al PP de una «compra de gorrinos en la feria»; señala al presidente del Consorcio As Mariñas y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, como «muñidor» de los populares de la comarca coruñesa y asegura que la estrategia de los populares busca recuperar el Gobierno de la Diputación y que en ella se han valido de los «traidores» y «sinvergüenzas» que fueran en su día miembros de Alternativa y del Gobierno de Carral y que ahora, como ediles no adscritos, se unen al PP para derrocar a Gestal. García Seoane presagia que el todavía alcalde de Carral volverá a ganar en las próximas municipales y asevera que todos los partidos tienen a «sinvergüenzas», pero el suyo los echa, y ahí «crean los líos».

El líder del PP de Carral, anterior y futuro alcalde, José Luis Fernández Mouriño, encara su esperable investidura —el próximo día 10— «con más ilusión que hace 20 años», por sentirse «más útil que nunca» por su «experiencia andando como hay que andar». Asegura que Gestal «hacía muy bien» sus labores como auxiliar administrativo del Ayuntamiento, pero «como líder no lo está haciendo bien». Insiste en que fue poco dialogante con la oposición aún estando el Ejecutivo en minoría, que hay temas importantes como el plan xeral que siguen paralizados y recuerda que ya con el PSOE acabaron mal. E incide en que al primer concejal en pasar a no adscrito, Francisco Bello, «lo echaron, no se fue él de tránsfuga conmigo». «Todo bonito no va a ser, pero mejor que lo que está pasando sí que te lo garantizo», sostuvo en entrevista a este diario. Y dejó entrever un pronóstico auspicioso para los suyos al recordar, en referencia a la primera moción de censura que le dio la vara de mando: «Ya hace muchos años intenté tranquilizar la cosa y lo conseguí, y tres legislaturas con mayoría absoluta».