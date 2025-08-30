El Concello de Arteixo registró 30 muertes de patos por botulismo en el río Bolaños

Tras semanas de denuncias por la aparición de aves muertas en el río Bolaños, el Ayuntamiento de Arteixo ha confirmado la muerte por botulismo de 30 patos. Así lo ha confirmado el edil de Medio Ambiente, Víctor Merelas, en el pleno de este jueves.

El concejal ha explicado que las primeras alertas llegaron al departamento local de medio ambiente el 13 de julio, cuando llegaron avisos de una «cantidad anómala» de cadáveres de aves en el paseo fluvial del río Bolaños. El Concello procedió a enviar muestras de los cadáveres al Centro de Recuperación da Fauna Silvestre en A Coruña para determinar por qué fallecieron. No fue hasta el 13 de agosto que se volvió a dirigir a la Dirección Xeral de Patrimonio para conocer la causa de muerte de esos animales, que seguían apareciendo muertos en el río.

Tras los exámenes preliminares, la Consellería de Medio Ambiente confirmó al Ayuntamiento que estos patos habían muerto por botulismo, una enfermedad que no tiene afección para los humanos y para la que el concejal explicó «no hay solución». El edil detalló que esta es un incidente que se da «reiteradamente» y que influye en ella el bajo nivel de caudal que carga el río durante a época estival, por lo que la situación mejorará «una vez lleguen las lluvias y aumente el nivel del río».

El mismo concejal negó que la aparición de pulgas en la zona de Rañal tuviera que ver con la muerte de estas aves. «A priori no se tiene conocimiento de la presencia de pulgas que pudiera ocasionar la muerte del hospedador», dijo. La oposición, que había presentado la moción en conjunto, exigió el cese inmediato del responsable del departamento de Medio Ambiente.

Sobre la plaga de pulgas, que previamente el Concello había negado, el Gobierno local afirmó que son conocedores de dos casas privadas donde hay presencia de pulgas, y señaló que ya se ha puesto en contacto con los propietarios para que puedan tomar medidas. El Ejecutivo municipal ha negado que haya «fumigado» en la zona y acusó a la oposición de usar bulos e imágenes sacadas de contexto para crear una «alarma social» entre los vecinos. «No hay plaga de pulgas, es un bulo», señaló el alcalde, José Carlos Calvelo.