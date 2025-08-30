Concentración contra la moción de censura en Carral este martes

Una concentración mostrará el rechazo a la moción de censura presentada en Carral contra el actual alcalde, Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, que prevé devolver la vara de mando al exregidor, José Luis Fernández Mouriño, del PP. La mobilización será el martes a las 20.00 en el campo da feira carralés.

El partido de Gestal, que informa en nota de prensa de la concentración, asegura "un grupo de vecinos y vecinas está haciendo una convocatoria de concentración" en apoyo "al legítimo alcalde de Carral, Javier Gestal". "En contra de lo votado libremente en las pasadas elecciones municipais por una inmensa mayoría, los tránsfugas Francisco Bello y Mercedes Caridad le van a dar la Alcaldía de Carral al Partido Popular y a José Luis Fernández Mouriño mediante una moción de censura", señala el partido de la margarita.

Alternativa apunta que "por el momento continúa sin conocerse cuál es la contraprestación para que los dos tránsfugas voten esta moción de censura". "Dos individuos, supuestamente de izquierdas, que detestaban la figura de Mouriño en público y en privado, con todo tipo de descalificaciones tanto en el plano personal como en el político. El tiempo acabará por revelar qué hay detrás de toda esta operación contra la voluntad popular y la democracia", asevera el partido de la margarita, que hace "un llamamiento a secundar esta concentración para mostrar el apoyo al alcalde elegido por la ciudadanía".