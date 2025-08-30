Nuevos talleres para mayores en Oleiros
Oleiros abre este lunes la inscripción para los talleres de alfabetización digital para mayores de 65 años, que buscan facilitar el acceso de los vecinos a las tecnologías y reducir la brecha digital. Las clases se impartirán para niveles avanzados en la Casa Echeverry de Perillo y la Casa do Pobo de Montrove, y para alumnos con conocimientos medios en el Local Social da Lagoa de Mera.
