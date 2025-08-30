Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos talleres para mayores en Oleiros

Oleiros abre este lunes la inscripción para los talleres de alfabetización digital para mayores de 65 años, que buscan facilitar el acceso de los vecinos a las tecnologías y reducir la brecha digital. Las clases se impartirán para niveles avanzados en la Casa Echeverry de Perillo y la Casa do Pobo de Montrove, y para alumnos con conocimientos medios en el Local Social da Lagoa de Mera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents