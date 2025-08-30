El Plan Mandeo ‘naufraga’ en O Pedrido
El Concello de Bergondo ha retirado el antiguo barco y los juegos instalados en O Pedrido en 2011 al amparo del Plan Mandeo. La Diputación habilitó este parque con el objetivo es hacer llegar a los más pequeños la tradición marinera de la zona, pero el deterioro de sus elementos ha forzado su retirada por seguridad. El desmantelamiento de este parque propició quejas del PP y vecinos, que critican la falta de mantenimiento A consulta de este diario, el Gobierno bergondés explicó que los juegos y el antiguo bote ya «no tenían arreglo» y avanzó que trabaja en una «propuesta nueva» en otra ubicación.
