El PSOE de Arteixo denuncia la falta de médicos
Arteixo
El PSOE de Arteixo denuncia una «situación insostenible» en el municipio por la falta de médicos en el centro de salud durante el verano.
El portavoz, Martín Seco, alertó que el centro de salud de Vilarrodís «estivo sen ningún médico durante varios días do mes de agosto», lo que provocó varias dificultades a los pacientes, alguno de los cuales no pudieron renovar su baja laboral.
