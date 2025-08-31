Alternativa en Carral: De la absoluta a la oposición en dos años

De todo a nada. De la mayoría absoluta a, salvo sorpresa, la oposición. En dos años. El Gobierno de Alternativa dos Veciños en Carral toca a su fin, al menos por ahora, tras seis años: un primer mandato que comenzó con un bipartito junto al PSOE como socio minoritario, pacto que no duró los cuatro años, y un segundo que arrancó sin necesidad de socios para un Ejecutivo en solitario y que, dos años después, amenaza una moción de censura presentada por toda la oposición menos la única concejala que tiene el PSOE. Dos exediles de Alternativa, ahora no adscritos, se suman al PP para derrocar el que fuera su Gobierno, que dirige Javier Gestal, y devolver a la Alcaldía a quien ya la tomara por la misma vía hace 22 años: José Luis Fernández Mouriño.

Moción y pleno.

Los cinco ediles populares y los dos no adscritos registraron este martes una moción de censura contra el alcalde, en la que proponen como regidor a Mouriño. Se votará el día 10 de septiembre en un pleno que se celebrará en el pabellón municipal de O Espiño, en Paleo, y no en el Consistorio, para garantizar la seguridad y ante la previsión de gran afluencia de público, resolvió el regidor por decreto de Alcaldía.

Motivos.

Los siete firmantes —los cinco concejales del PP y los dos no adscritos, que suman mayoría absoluta en una Corporación de 13— defienden la iniciativa para «una regeneración política y social necesaria» y por una «falta de transparencia», una «visión desconectada de la realidad», un cúmulo de «decisiones unilaterales» y un «deterioro del ambiente político» que «hacen inviable la continuidad de un Gobierno efectivo», reza el documento. Añade que no se han aprobado «asuntos de vital importancia» como los presupuestos municipales y que continúan paralizados el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y la ampliación del suelo industrial en el polígono de Os Capelos. Alternativa dos Veciños, en cambio, sostiene que tras la moción de censura se encuentra una «estrategia» del PP para difamar al partido en la comarca con el fin de recuperar en las próximas elecciones municipales el Gobierno de la Diputación a través de una «compra de gorrinos en la feria», en referencia a los dos no adscritos. El presidente del partido y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, apunta, además, al presidente del Consorcio As Mariñas y regidor de Abegondo, José Antonio Santiso, como «muñidor» del PP en la comarca. El abegondés ha declinado contestar.

Protesta.

Alternativa informó este sábado en nota de prensa de que se celebrará una concentración el martes, día 2, a las 20.00 en el campo da feira de Carral. El partido asegura que se trata de una iniciativa impulsada por vecinos y llama «a secundar esta concentración para mostrar el apoyo al alcalde elegido por la ciudadanía».

El fin de la absoluta.

La moción que, salvo imprevisto, derrocará a Gestal llega a mitad de un mandato que comenzó con mayoría absoluta. El declive comenzó con la expulsión del Gobierno del que era concejal de Cultura y Deportes, Francisco Bello, en septiembre de 2024. El Ejecutivo alegó una «pérdida de confianza» motivada, entre otras causas, porque había dejado de asistir a las reuniones de Gobierno y de «acatar las directrices de la Alcaldía y los acuerdos de Gobierno». Bello decidió conservar su acta y seguir como no adscrito y aseguró sentirse «tranquilo y orgulloso» y haber realizado su trabajo «siempre». Un mes después, la otra no adscrita que ahora apoya la moción, Mercedes Caridad, que entonces se encontraba de baja médica junto a su compañera de Ejecutivo y partido Susana Guimarey, denunció «una caza de brujas» por parte del resto del Gobierno, a la que achacó su situación de salud. El alcalde la expulsó del Gobierno en abril. Guimarey había dimitido en marzo «por ética y salud». García Seoane apunta a Guimarey como la instigadora de la «alta traición» que ha derivado en la moción con el PP.

Alternativa en Carral.

La irrupción de Alternativa dos Veciños en Carral supuso pasar de cero a cien. A la primera, la candidatura de la margarita, nueva en el municipio, se hizo con el Gobierno local en 2019 y el funcionario municipal Javier Gestal tomó la vara de mando tras obtener cinco ediles, los mismos que el PP, que se quedó unos 200 votos por debajo. El bipartito con el PSOE, que sacó tres ediles, no aguantó el mandato, pero sí Alternativa, que terminó en minoría. En 2023, los de la margarita lograron la mayoría absoluta que comenzó a deshilacharse con la expulsión de Bello.

Vuelta de Mouriño.

La moción de censura propone como alcalde a Mouriño, que ya lo fue de 2003 a 2019. Accedió al cargo, igual que prevé hacerlo el próximo día 10, a través de una moción de censura, entonces de los ediles del PP —contra la voluntad de la dirección del partido— con el apoyo de dos exconcejales del BNG —también con rechazo de los dirigentes—, contra el alcalde José Manuel Vales, del PSOE. Después, Mouriño encadenó victorias e investiduras hasta la llegada de Gestal, en 2019. Ahora, asegura que encara su regreso «con más ilusión que hace 20 años».

