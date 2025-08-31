Arteixo compra una finca en el polígono de Sabón para instalar un huerto solar

El Concello de Arteixo instalará un huerto solar en una parcela de suelo rústico ubicada en el polígono de Sabón que acaba de adquirir en subasta. Los terrenos disponen de una superficie de 12.230 metros cuadrados y fueron ofertados recientemente en puja por el Instituto Galego de Promoción Económica, Igape. Se trata de una parcela anexa al depósito de agua municipal, cerca del punto limpio y la estación de bombeo, las dos instalaciones que prevé suministrar con la energía que producirá este parque fotovoltaico.

El Ayuntamiento participó en la puja después de recabar el informe favorable del departamento de Obras e Servizos, que recomendó adquirir la parcela al entender que cumplía «con los requerimientos de proximidad y planimetría para la implantación de un huerto solar».

En su informe, la jefa del servicio apelaba a la «necesidad de disponer de un terreno adecuado en el polígono de Sabón para la instalación de paneles solares que contribuyan a mejorar la implementación de energías renovables en el Ayuntamiento y a que este sea autosuficiente para el suministro de energía y mantenimiento de las instalaciones propias».

El Concello concurrió a la subasta en el mes de junio y emitió un decreto a mediados del pasado mes de julio, del que acaba de dar cuenta ahora al pleno, para proceder al pago de la finca, valorada en 14.982 euros.

Socio colaborador

El Ayuntamiento de Arteixo participa además como socio colaborador en el proyecto promovido por la Cooperativa Enerxética Cidade de Arteixo para la construcción de una planta de paneles fotovoltaicos de 1,4 megavatios de potencia en el municipio. El proyecto, impulsado por Ekiluz, empresa participada por Repsol y Krean (Grupo Mondragón), prevé una inversión de 1,5 millones para la instalación de 3.000 módulos fotovoltaicos en una parcela de la parroquia de Larín próxima al club de golf.

Se trata de un sector de 21.057 metros cuadrados clasificada como suelo rústico de protección agropecuaria, según detallaba el plan que se sometió a exposición pública en septiembre del pasado año. Las personas inscritas en esta entidad financiarán con sus aportaciones la construcción de la planta y Ekiluz se encargará de su mantenimiento y de comercializar la energía. Los ingresos de la venta se dedicarán a recuperar la inversión realizada y a abaratar el coste eléctrico reflejado en el recibo de la luz de los cooperativistas.