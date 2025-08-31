Betanzos tramita una ordenanza para regular el servicio de taxi que fija multas de hasta 6.000 euros

El Concello de Betanzos expone al público el borrador de una ordenanza con la que pretende regular el servicio de taxi y establecer «de forma clara» unos criterios de concesión, transmisión y revocación de las licencias y «atajar posibles problemas de intrusismo, competencia desleal o prestación irregular».

La norma regula, entre otros extremos, el número y procedimientos de concesión de los permisos, y fija sanciones de entre 400 y 6.000 euros por infracciones, que gradúa de leves a muy graves.

El Concello establece que los titulares solo podrán disponer de una licencia. Los permisos se concederán por concurso y se valorará de modo preferente los años de antigüedad como conductor, la dedicación previa a la profesión y que el vehículo esté adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida.

La norma pone límites para la transmisión de las licencias. Entre otros, que hayan pasado al menos dos años desde su adquisición por el titular, que este esté al tanto do sus obligaciones tributarias y que no supere el tope de concentración de permisos. En cualquier caso, la transmisión debe disponer del informe favorable del Concello y de la Dirección Xeral de Transportes.

El Concello podrá revocar las licencias concedidas «por motivos de interés público» previo pago de una indemnización al titular.

Los vehículos deberán cumplir una serie de requisitos, como contar con un «maletero independiente y diferenciado del habitáculo», un mínimo de cuatro puertas, una tapicería «de colores y diseño discreto», ventanas «con lunas transparentes» y un módulo luminoso exterior que «señale claramente la disponibilidad del vehículo y la tarifa de aplicación». El taxi deberá disponer de extintor de incendios, un mínimo de 5 plazas y un máximo de 7, y no podrá tener más de 15 años.

Los taxistas deberán cumplir una serie de requisitos, como acreditar su conocimiento de las calles y de las leyes de seguridad vial. Los titulares de la licencia podrán contratar a conductores asalariados, pero el contrato deberá ser a jornada completa y con dedicación exclusiva.

El Concello será el que establezca los horarios, calendarios, descansos y vacaciones y señalará los lugares de parada. Los taxistas deberán garantizar la prestación continuada del servicio en horario de 08.00 a 24.00 horas todos los días del año, estableciendo un mínimo de dos taxis en cada parada.

Los taxistas deberán acatar una serie de normas y su incumplimiento conllevará sanciones de 400 a 6.000 euros. No llevar visibles los distintivos exigibles, no entregar factura, carecer de hoja de reclamaciones, no prestar el servicio mínimo exigido, abandonar un servicio antes de su finalización, no disponer de cuadros de tarifas o prestar servicios con un conductor no autorizado serán motivo de sanción.

Las personas interesadas pueden consultar la ordenanza en la web municipal y presentar las sugerencias que consideren oportunas.