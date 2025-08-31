El BNG propone ampliar los aparcamientos en Guísamo

El grupo municipal del BNG propuso en el último pleno ampliar los aparcamientos en la Nacional VI a su paso por Guísamo. Su portavoz, David Carro, plantea aprovechar el espacio entre los cierres de las parcelas y la carretera en el lado derecho en sentido subida, entre las dos nuevas rotondas.

Carro recuerda que la remodelación de la vía eliminó zonas de estacionamiento que resultan necesarias, especialmente en el entorno de la escuela infantil