Cambre garantiza la feria Open Science para tres años

El Ayuntamiento de Cambre ha aprobado la adjudicación definitiva de la feria Open Science de divulgación científica por 153.670 euros, frente a los 178.149 euros del presupuesto de licitación. El contrato se adjudica por dos años con posibilidad de una prórroga por un tercero, «lo que garantiza la celebración y estabilidad de este destacado evento durante, al menos, los tres próximos años», incide el Gobierno local. «Esta decisión refuerza el compromiso municipal con la ciencia, la innovación y, especialmente, con el empoderamiento de la juventud», señala el Ejecutivo cambrés.

La feria se celebrará el tercer fin de semana de septiembre, detallan las condiciones del contrato. La adjudicataria, Lago Empedrado, prestará los servicios y pondrá a disposición del Ayuntamiento de Cambre los suministros necesarios para la producción técnica de la feria.