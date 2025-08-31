Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coirós rinde homenaje al piragüista Javier Cid Castro

El piragüista Javier Cid Castro, de 16 años, recibió este sábado un homenaje del Concello de Coirós, del que es natural. El palista viene de lograr el cuarto puesto en C4-500 en el Campeonato Mundial júnior en Portugal y el quinto en C2-1000 en el campeonato de Europa júnior en Rumanía. El alcalde y el edil de Deportes destacaron el trabajo y la entrega de Cid, que acudió con su familia y amigos y con la directiva, el entrenador, compañeros y el fundador del Club Ría de Betanzos.

