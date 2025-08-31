Coirós rinde homenaje al piragüista Javier Cid Castro
El piragüista Javier Cid Castro, de 16 años, recibió este sábado un homenaje del Concello de Coirós, del que es natural. El palista viene de lograr el cuarto puesto en C4-500 en el Campeonato Mundial júnior en Portugal y el quinto en C2-1000 en el campeonato de Europa júnior en Rumanía. El alcalde y el edil de Deportes destacaron el trabajo y la entrega de Cid, que acudió con su familia y amigos y con la directiva, el entrenador, compañeros y el fundador del Club Ría de Betanzos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Luz verde al plan de Amancio Ortega de ampliar Casas Novas tras no presentarse alegaciones
- Cambre llama a crear un frente común ante la crítica situación del servicio de agua
- «O PP ten un muñidor na comarca que é Santiso, que anda visitando a xente por aí»
- Las viviendas en bajos se abren paso en Arteixo: de pulpeira a pisos de alquiler
- Gelo VS Santiso: picotazos de urogallos del área metropolitana de A Coruña
- Pesar por la muerte de Manuel Domingo, párroco durante 42 años en Miño
- Moción de censura en Carral | Mouriño: “Estouno collendo con máis ilusión que hai 20 anos porque me sinto máis útil que nunca»
- Una moción de censura del PP y dos exediles de Alternativa devuelven la Alcaldía a Mouriño