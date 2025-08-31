A Laracha aplaza a marzo la obra en la cubierta de la piscina
A Laracha
El Concello de A Laracha ha acordado aplazar hasta el mes de marzo las obras para renovar la cubierta de la piscina municipal, adjudicada a Construcciones López Cao por 215.000 euros. El Gobierno local ha adoptado la decisión de acuerdo con la dirección de obra y la empresa, dado que los materiales no estarán disponibles antes de otoño y no es recomendable ejecutar los trabajos en esa época ni en invierno. Mientras, la piscina funcionará con normalidad.
